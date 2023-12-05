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Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області

Минулося без постраждалих, але удари спричинили пожежу. 

Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Російська армія близько 4 ранку атакувала безпілотниками об'єкт інфраструктури в Львівській області.

Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це голова ОВА повідомив у Telegram.

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", – сказав він.

Тактики ударів по енергетичних об'єктах, аби залишити українців без електрики і тепла в холодну пору року, Росія дотримується ще з осені 2022. З настанням холодів ворог активніше став атакувати критичну інфраструктуру по всій території країни.

Львівська область зазнала атаки у ніч на 3 листопада, коли ворог влучив безпілотником в інфраструктурний об'єкт. Минулося без постраждалих. 

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