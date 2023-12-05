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США профінансували метал для захисту української енергетичної інфраструктури

Метал закуповують в українського виробника, перша партія вже використовується на будівництві.

США профінансували метал для захисту української енергетичної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

У межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансується США через USAID, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 20 тис. тонн металу для захисту української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Отриманий Україною метал буде використано для будівництва споруд другого рівня захисту - від дронів та "шахедів". 

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“Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях”, - уточнили в Державному агентстві.

Метал закуповують в українського виробника, перша партія вже використовується на будівництві.

“На сьогодні  отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах”, – розповіла заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

Нагадаємо, USAID та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали Угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 млн доларів США.

Раніше Укренерго повідомило, що Німеччина надасть 24,5 млн євро на зміцнення української енергосистеми. Підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні.

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