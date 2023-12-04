Цьогорічна осінь в Києві посіла друге місце серед найтепліших за час спостережень

Метеорологічна зима у Києві прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.

Середня температура повітря восени у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці. Було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах”, - йдеться у повідомленні.

Всі місяці осені 2023 року були теплішими, ніж звичайно. Найбільше позитивне відхилення було у вересні – 3,9°С.

Найхолодніше було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1°С.

Восени у Києві випало 172 мм опадів, що становить 115 % від кліматичної норми.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада. Таким чином метеорологічна зима у Києві прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.

Нагадааємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму.