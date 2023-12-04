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Коригувальника ракетних ударів по Києву затримала СБУ

Агент ФСБ навів атаки по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коригувальника ракетних ударів по Києву затримала СБУ
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила і затримала зловмисника, який коригував російські удари по столиці України. Зокрема, у грудні минулого року за його координатами агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до росії через треті країни.Під час перетину кордону з рф чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику фсб про готовність співпрацювати з російською спецслужбою", – повідомили у СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Щоб підтвердити готовність до роботи, киянин одразу передав окупантам координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. Через декілька днів загарбники атакували цю "локацію".

Після цього ворожий агент з’їздив до Москви, отримав інструкції щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань і повернувся в Україну, щоб збирати розвіддані.

Крім столиці, чоловік "працював" на Житомирщині. Для отримання необхідної йому інформації, "втемну" використовував місцевих родичів, а в столиці самостійно спостерігав та фотографував об’єкти під час прогулянок містом.

За зраду російські спецслужби йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали росагента у власному помешканні у Києві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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