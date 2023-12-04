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Окупанти намагалися атакувати критичну інфраструктуру Івано-Франківської області

Жертв і значних руйнувань унаслідок роботи ППО немає. 

Окупанти намагалися атакувати критичну інфраструктуру Івано-Франківської області
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Цієї ночі російська армія намагалася атакувати об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. ППО збила ворожі безпілотники, жертв і значних руйнувань немає.

На місці падіння уламків працюють необхідні служби. Про це голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила в Telegram.

"Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області", – написала вона.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог випустив по Україні 23 ударні безпілотники і ракету. ППО збила ракету і 18 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України. Зокрема, в Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

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