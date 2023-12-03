Протягом доби росіяни чотири рази обстріляли Сумщину

Протягом доби 3 грудня російські війська здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області.
Про це повідомляє телеграм-канал Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів", - йдеться в повідомленні.
Обстрілів зазнали Хотінська (3 вибухи), Путивльська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух) та Краснопільська (4 вибухи) громади.
Нагадаємо, вчора росіяни протягом дня 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини.