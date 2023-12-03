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Протягом доби росіяни чотири рази обстріляли Сумщину

Зафіксовано 10 вибухів із мінометів.

Протягом доби росіяни чотири рази обстріляли Сумщину
Сумщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Офіс генпрокурора

Протягом доби 3 грудня російські війська здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє телеграм-канал Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів", - йдеться в повідомленні.

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Обстрілів зазнали Хотінська (3 вибухи), Путивльська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух) та Краснопільська (4 вибухи) громади.

Нагадаємо, вчора росіяни протягом дня 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини.

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