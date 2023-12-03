Протягом доби росіяни чотири рази обстріляли Сумщину

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє телеграм-канал Сумської ОВА.

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