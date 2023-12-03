Кількість жертв російських обстрілів у Херсоні зросла

У Херсоні кількість жертв унаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ зросла до двох.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як інформує Херсонській ОДА, на зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Про другу жертву наразі інформації немає.

Поранення отримали семеро осіб. Поранені 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.

Усі вони мають ушкодження легкого та середнього ступеня, люди госпіталізовані.

Нагадаємо, за інформацією очільники ОВА Олександра Прокудіна росіяни завдали ударів і по двох медзакладах міста, пошкоджено фасади.