Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв російських обстрілів у Херсоні зросла

Поранено сімох осіб.

Кількість жертв російських обстрілів у Херсоні зросла
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Фото: Facebook

У Херсоні кількість жертв унаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ зросла до двох.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як інформує Херсонській ОДА, на зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Про другу жертву наразі інформації немає.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Поранення отримали семеро осіб. Поранені 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки. 

Усі вони мають ушкодження легкого та середнього ступеня, люди госпіталізовані.

Нагадаємо, за інформацією очільники ОВА Олександра Прокудіна росіяни завдали ударів і по двох медзакладах міста, пошкоджено фасади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies