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Пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” відкриють для порожніх вантажівок

Дозволять проїзд великовагових транспортних засобів масою понад 7,5 тонн.

Пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” відкриють для порожніх вантажівок
Фото: EPA/UPG

Відзавтра пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Пропуск транспортних засобів розпочнеться після опівночі.

“З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)”, − зазначено у пресрелізі.

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Прикордонники зазначають, що відкриття “Угриніва” є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що через блокування кордонів польськими перевізниками на кордону у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок.

Рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну. Щодо руху гуманітарних вантажів, то він відбувається в невеликому кількісному показнику.

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