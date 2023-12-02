Польща посилить перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні

Польські служби направили в цей регіон додаткові сили. Уряд країни також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення “недобросовісної конкуренції” на транспортному ринку.

Сьогодні, 2 грудня, міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур (Alvin Gajadhur) повідомив, що контроль, який досі здійснюється на польсько-українському кордоні, буде посилено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури Польщі.

“Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі. Сьогодні ми показуємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили”, — сказав Гаджадгур.

Глава Мінінфраструктури підкреслив, що уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення “недобросовісної конкуренції” на транспортному ринку. Він зазначив, що майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на понеділок, 4 грудня, є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про часткове розблокування кордону. Зокрема, КПП “Угринів – Долгобичув” відкриють для проїзду порожніх вантажівок.