Нацбанк завершив повернення в Україну готівкової гривні, яку за кордоном обміняли вимушені переселенці

Україна у 2022 році уклала угоди з центральними банками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів, які передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян.

У кінці листопада НБУ отримав усю готівкову гривню, обміняну протягом 2022 року європейськими центральними банками. Після завершення обмінних операцій НБУ здійснював викуп отриманої центробанками готівкової гривні, загальна сума якої становила 970 164 300 грн.

"Основним хабом, що до моменту повернення в Україну акумулював готівкову гривню, обмін якої було здійснено у всіх десяти європейських державах, став Національний банк Польщі", – прокоментували у НБУ.

І додали, що вже 24 лютого Національний банк Польщі запропонував НБУ свою допомогу в тих сферах, де вона була найнеобхіднішою: надання Україні коштів на умовах валютного свопу, підтримку в забезпеченні безперервності операційної діяльності НБУ, сприяння у комунікації з міжнародними партнерами.

Банки продовжують співпрацю як в межах існуючих напрямів, так і щодо подолання нових викликів на кшталт оцінки впливу українських мігрантів на стан ринку праці та економіки обох країн.

Нагадаємо, у жовтні Нацбанк ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року.