Мережа Епіцентр починає розвиток нового формату магазинів під брендом Центр меблів Grand. Вчетверо більші за стандартні Центри меблів магазини дозволять компанії розпочати роботу в нових для себе нішах - середньому та преміальному.

Перший Центр меблів Grand відкриється вже 2 грудня в столичному ТЦ Епіцентр на вул. Полярній, 20-Д. Він займатиме площу в 15 000 кв. м, що майже вчетверо більше за стандартні Центри меблів компанії у великих містах. Для порівняння, приблизно таку ж площу займав увесь перший Епіцентр, який відкрився у Києві в 2003 році.

У новому магазині компанія планує продавати не тільки вже готову продукцію, але й меблі під замовлення та навіть представить нову для України модель торгівлі - продаж інтер’єрів під ключ (меблі з декором, картинами, килимами тощо).

Великий акцент у Центр Меблів Grand буде зроблено на сервісній складовій. Значно зросте кількість фахового персоналу. А представлені в магазині бренди надаватимуть своїх торгових представників, які якнайкраще розумітимуться на товарі та зможуть професійно консультувати клієнтів.

Торговий простір нового магазину буде розділений на чотири великі зони: Market (готові меблі сегменту мас-маркет), Family (меблі середнього цінового сегменту для всієї сім’ї), Custom (меблі під замовлення) та Design (готові інтер’єри). Кожна з цих зон буде виділена окремим кольором, а інтуїтивно зрозуміла навігація допомагатиме відвідувачам швидко знайти необхідний відділ і товар.

“В подальшому ми плануємо розвивати такий формат в усіх найбільших містах України, відкривши ще 4 Центри Меблів Grand у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. На сьогодні компанія є найбільшим продавцем меблів в Україні з часткою до 10%. Проте в перспективі найближчих 3-5 років ми плануємо подвоїти свої продажі як за рахунок відкриття нових форматів магазинів, так і завдяки виходу в нові цінові сегменти”, - говорить директор напрямку «Меблі» компанії «Епіцентр К» Олександр Лук’янченко.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року мережа Епіцентр об’єднує 72 діючих ТЦ під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. З 2016 року компанія почала розвивати у власних ТЦ окрему мережу меблевих магазинів формату shop in shop Центр Меблів. Зараз ця мережа об’єднує вже 40 торгових точок загальною площею понад 100 000 кв. м.