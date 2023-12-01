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Епіцентр запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни Новини компаній

Мережа Епіцентр починає розвиток нового формату магазинів під брендом Центр меблів Grand. Вчетверо більші за стандартні Центри меблів магазини дозволять компанії розпочати роботу в нових для себе нішах - середньому та преміальному.

Перший Центр меблів Grand відкриється вже 2 грудня в столичному ТЦ Епіцентр на вул. Полярній, 20-Д. Він займатиме площу в 15 000 кв. м, що майже вчетверо більше за стандартні Центри меблів компанії у великих містах. Для порівняння, приблизно таку ж площу займав увесь перший Епіцентр, який відкрився у Києві в 2003 році.

У новому магазині компанія планує продавати не тільки вже готову продукцію, але й меблі під замовлення та навіть представить нову для України модель торгівлі - продаж інтер’єрів під ключ (меблі з декором, картинами, килимами тощо).

Великий акцент у Центр Меблів Grand буде зроблено на сервісній складовій. Значно зросте кількість фахового персоналу. А представлені в магазині бренди надаватимуть своїх торгових представників, які якнайкраще розумітимуться на товарі та зможуть професійно консультувати клієнтів. 

Торговий простір нового магазину буде розділений на чотири великі зони: Market (готові меблі сегменту мас-маркет), Family (меблі середнього цінового сегменту для всієї сім’ї), Custom (меблі під замовлення) та Design (готові інтер’єри). Кожна з цих зон буде виділена окремим кольором, а інтуїтивно зрозуміла навігація допомагатиме відвідувачам швидко знайти необхідний відділ і товар.

“В подальшому ми плануємо розвивати такий формат в усіх найбільших містах України, відкривши ще 4 Центри Меблів Grand у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. На сьогодні компанія є найбільшим продавцем меблів в Україні з часткою до 10%. Проте в перспективі найближчих 3-5 років ми плануємо подвоїти свої продажі як за рахунок відкриття нових форматів магазинів, так і завдяки виходу в нові цінові сегменти”, - говорить директор напрямку «Меблі» компанії «Епіцентр К» Олександр Лук’янченко.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року мережа Епіцентр об’єднує 72 діючих ТЦ під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. З 2016 року компанія почала розвивати у власних ТЦ окрему мережу меблевих магазинів формату shop in shop Центр Меблів. Зараз ця мережа об’єднує вже 40 торгових точок загальною площею понад 100 000 кв. м.

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