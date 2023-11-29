Через погіршення погодних умов зростає рівень споживання електроенергії, – Укренерго

Графіки відключень вводитися не будуть.

Рівень споживання електроенергії в Україні стрімко зростає і ймовірно буде триматися на максимумі протягом дня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Причини зростання споживання – погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва "зеленої" генерації, відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду. У компанії закликали українців споживати електрику ощадливо протягом дня.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються. Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій", – пояснили в "Укренерго".

Експорт електроенергії 29 листопада відсутній, водночас імпорт здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 1 277 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 474 МВт.

З 28 листопада технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови зросла до 1700 МВт.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 29 листопада на території України через негоду були знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.