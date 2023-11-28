Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Казус Арахамії
Казус Арахамії
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію

Відповідне рішення ухвалила в Брюсселі регіональна група ENTSO-E.

Шмигаль: Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення ухвалила в Брюсселі регіональна група ENTSO-E (мережа операторів системи передачі електроенергії).

Шмигаль зазначив, що українська енергомережа об’єдналася з європейською ще в березні 2022 року. "Ми отримали «енергетичний безвіз», але на цьому наша енергетична інтеграція з Європою не зупинилася", - зауважив глава уряду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, в середині березня 2022-го завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Згодом у Варшаві підписали угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача ENTSO-E.

Навесні цього року Укренерго та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies