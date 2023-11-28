Шмигаль: Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію

Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення ухвалила в Брюсселі регіональна група ENTSO-E (мережа операторів системи передачі електроенергії).

Шмигаль зазначив, що українська енергомережа об’єдналася з європейською ще в березні 2022 року. "Ми отримали «енергетичний безвіз», але на цьому наша енергетична інтеграція з Європою не зупинилася", - зауважив глава уряду.

Нагадаємо, в середині березня 2022-го завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Згодом у Варшаві підписали угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача ENTSO-E.

Навесні цього року Укренерго та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.