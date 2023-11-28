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На Херсонщині цього року зібрали майже 60 тисяч тонн зерна, місцеві аграрії можуть безкоштовно отримати модульні склади

Невдовзі можна буде подати відповідну заявку на сайті Державного аграрного реєстру.

На Херсонщині цього року зібрали майже 60 тисяч тонн зерна, місцеві аграрії можуть безкоштовно отримати модульні склади
Фото: EPA/UPG

На Херсонщині цього року зібрали майже 60 тисяч тонн зерна. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Підтоплення, заміновані поля, розграбовані бази та постійні російські обстріли. У таких надзвичайно складних умовах цей врожай був вирощений нашими незламними аграріями. Ще одна з проблем, з якою зіштовхнулися сільгоспвиробники, – знищені росіянами склади. Через це не було де зберігати вирощену продукцію”, – йдеться в повідомленні. 

За його словами, ці питання порушили під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. 

“І тепер маю чудову новину для наших аграріїв. Вони можуть безкоштовно отримати модульні склади для зберігання на 1000 тонн, 500 тонн або 300 тонн. Наш регіон став першим, в якому реалізується цей пілотний проєкт. Невдовзі можна буде подати заявку на сайті Державного аграрного реєстру. Як там зареєструватися – на інфографіці”, - повідомив Прокудін. 

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні для власних потреб достатньо чверті цьогорічного врожаю зернових, решту спрямують на експорт. Цьогорічний прогноз урожаю в Україні – понад 79 млн тонн.

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