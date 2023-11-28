«Головне у продуктивній бізнес-екосистемі – люди»: президент наглядової ради IEDC Bled Степан Орешкович

MPlus Group отримала високу оцінку за прагнення до досконалості та інновацій, про що свідчить нагорода Frost & Sullivan, яку компанія отримала у 2022 році. Крім того, Степан нещодавно був удостоєний премії «Геній Ніколи Тесли за майбутнє» за етичний бізнес.

У підприємницькій діяльності Степан – мажоритарний акціонер MPlus Group, публічної компанії. Всього за п’ять років вона перетворилася на провідного гравця в індустрії електронної комерції, штучного інтелекту та кадрів. Зараз це структура, що має понад 13 600 співробітників і надає послуги та рішення для понад 300 провідних компаній на 62 ринках.

Степан Орешкович – вчений і підприємець, який твердо переконаний, що етика і наука є ключовими для сталого розвитку. Він із задоволенням відгукнувся на пропозицію прочитати лекцію для української аудиторії у рамках міжнародного освітнього проєкту ReinforceUA від Бізнес-школи МІМ.

Це велика честь отримати запрошення і стати частиною вашого проєкту. Я вражений тим, чого змогла досягти ваша бізнес-школа у дуже складних обставинах. Я обрав тему “Як створити виграшну бізнес-екосистему?” для того, щоби відзеркалити декілька речей, на яких я фокусую увагу. Це також дає мені можливість поділитися не лише своїми інтелектуальними знаннями, а також досвідом щодо взаємодії з бізнесом. Мені здається це ключовим, бо легко навчати інших теорії, але набуті практичні навички є важливішими. Особливо в освітній сфері фокус має бути саме на вирішенні проблем.

“Потрібен більше, ніж один”

Я вірю у те, що для всього “потрібно більше, ніж один”. У всьому, чого ми досягаємо, якими б креативними і геніальними ми не були, завжди потрібне ще і суспільство. Аристотель колись сказав, що тільки два типи людей можуть жити поза суспільством – або якщо ви Бог, або тварина.

Екосистема – це те поняття, яке має великий вплив і зараз багато про це говорять. Але іноді це важко зрозуміти, і ще важче це застосувати. Важливо, щоб ми осягнули ключові речі і тло, на якому відбуваються наші практики.

Найважливішим моментом в історії людства є те, що біля 6 тисяч років тому люди створили для себе можливість працювати разом. Тобто мисливці і ті, хто займався збиральництвом, об’єдналися, що стало поштовхом для розвитку мов, створення різних культур та технологій.

Чому наша можливість працювати разом така важлива? Бо ми створюємо спроможності розвивати те, що ми бачимо і відчуваємо навколо себе. А ключова проблема у світі в тому, що наша здатність розвивати технології зростає набагато швидше, особливо за останні кілька десятиріч, ніж наші моральні засади і спроможність працювати разом. І це – найбільший виклик для цивілізації, в якій ми живемо і яку ми розвинули. Цьому варто приділяти більше уваги, бо наша здатність працювати разом відстає від нашої спроможності руйнувати довкілля, використовуючи технології.

Коли ми говоримо про бізнес-системи, то вони є частиною того ж самого виклику. І тут важлива наша спроможність працювати разом, коли ми спільно ведемо бізнес, фокусуємо увагу не тільки на конкуренції і не тільки на ринку. Без здатності працювати разом немає шансів розвинути будь-яку, навіть найпростішу, екосистему.

Люди на посадах мали би поділяти долю суспільства

Якщо ми перейдемо до теорії, є два підходи. Один з них – це Томас Хоббс і його книга “Левіафан”, де йдеться про “bellum omnium contra omnes” як про основний статус людського суспільства. Ця латинська фраза означає “війна всіх проти всіх”. Хоббс каже, що це дуже глибокий елемент нашої природи і якщо дві людини думають подібно, створили одну і ту саму річ, вони стають ворогами. Ми жадібні, агресивні, тому що ми хочемо накопичувати багатство, розширяти свої території і через це ми виходимо у війну.

З огляду на це, я би рекомендував почитати Крістофера Блатмана, професора Чиказького університету. Автор пояснює, через що ми маємо війни. І головне, що суспільство та лідери ігнорують ціну війни або готові заплатити її для того, щоб досягти певних цілей. Книга заснована на п'яти головних теоріях, що приводить нас до конфлікту не тільки на глобальному рівні, а також між, скажімо, бандами в Нью-Йорку або по всьому світу.

І перше, можливо найцікавіше, це аргумент, що суспільства, якими керують диктатури або суспільства без демократії скоріше будуть мати війни. Бо та людина, яка «на горі», не відчуває ризиків, ціни того, чим це обійдеться суспільству. Є чудовий приклад – дослідження з приводу того, яким чином члени конгресу голосували за останні 150 років щодо питання входити в війну чи ні, або щодо військової мобілізації. Якщо у них були діти, хлопчики в віці 18-24 років, вони були проти мобілізації. І ми бачимо, що люди приводять цілі нації до війни, але вони не хочуть, щоб їх діти або якісь родичі брали участь в цих війнах. Тобто є люди, які керують суспільством і які мають розділяти його долю, але шанс, що вони будуть робити те саме, що і суспільство, не дуже вірогідний.

Якщо ми перейдемо далі до рівня бізнесу, що робить бізнес-системи такими, які співпрацюють? Це перевага чи ні? Ідея екосистеми в бізнесі полягає в тому, що ми маємо думати холістично і через такий підхід маємо розвивати свою спроможність до більш складних стосунків на різних рівнях, включно з людськими ресурсами, технологіями, клієнтами, ринками, комунікаціями. Це створює бізнес-системи або компанії, які резонують з більш складними інформаційними системами. Ви знаєте, що ключовою проблемою ринку є ідея, що не всі з нас мають рівний доступ до інформації? А ті, хто має кращий доступ до більш складної інформації, отримують кращу позицію на ринку. Ті, хто на основі інформації розуміє сьогодні, що буде відбуватися з британським фунтом, євро або американським доларом, у наступні два-три місяці можуть на цьому заробити велике багатство. І це стосується будь-якого типу інформації.

Люди, інновації і знання – фундамент бізнес-екосистеми

Таким чином, якщо ми дивимось на бізнес-екосистему, то перша ідея – «добре, ми можемо сфокусувати увагу на самій екосистемі і на тому, яким чином ми створюємо вартість для клієнтів і через це створюємо цінність для компанії. Але компанія, яка знаходиться всередині цього процесу, є частиною двох інших екосистем – інноваційної і екосистеми знань, має кращі шанси розвивати конкурентні переваги. Зрештою, це означає, що потрібно інтегрувати знання і розширяти можливості для бізнесу. Якщо ми подивимося на історію, ті компанії, що перемагають, завжди є більш інноваційними.

Коли ми фокусуємо увагу на інноваціях, пошуку синергії через різні моделі, які ми можемо використовувати для відкриття інновації для компанії, щоб сприймати їх поза нашою вузькою бізнес-екосистемою, ми маємо також розуміти, яким чином наші акціонери можуть принести додаткову вартість в екосистему в компанії.

І далі – якою є ваша культура або можливість домовлятися з іншими? Що можуть означати такі речі в сенсі контрактів або позитивної комунікації з потенційними партнерами? Та яким чином можна мати стосунки з потенційними інвесторами, бо якщо ви не спроможні залучити інвестиції інших, ви не будете мати спроможності швидко зростати і у вас не залишиться вашої конкурентної переваги.

Питання полягає в тому, чому інвестори, споживачі та співробітники іноді надають перевагу організаціям із сильними лідерами. А якщо цей сильний лідер проти ідеї бізнес-екосистеми? То ми маємо ставити собі три запитання. Кого ми можемо прийняти як учасника екосистеми? Хто вирішує, яким чином розподіляється створення вартості серед партнерів? Та якого рівня ко-спеціалізація потрібна? Ви маєте дуже практично розуміти це, якщо ви хочете бути успішним в управлінні компаніями.

Сотні щасливих співвласників компанії MPlus

І насамкінець дуже коротка історія про групу МPlus. Це компанія, де я і моя сім'я є головними мажоритарним акціонерами. Ми змогли зрости менш, як за п’ять років з 300 до 13 000 співробітників, від 3 мільйонів євро доходів до більше як 330 мільйонів у 2023 році. Ми функціонуємо по всьому світу, у нас дуже багато глобальних клієнтів. Ми використовуємо сучасні технології і показуємо спроможність бути конкурентними і сталими. Наша компанія випустила облігації. За наступні роки ми повинні мати більше 51% жінок в керівництві, але у нас уже 43%.

І я буду говорити не про технології, хоча це дуже важливо і неможливо вижити на ринку, якщо ви не є інноваційними та відкритими до знань. Але я сфокусую увагу тільки на першому елементі екосистеми – людському елементі. Це та інформація, якою я найбільше пишаюсь, коли ми говоримо про нашу групу.

Скільки людей йдуть з вашої компанії щорічно? Це впливає на спроможність бути ефективною, прибутковою і конкурентною. І це, можливо, найважливіший елемент. Коли люди йдуть з вашої компанії, це сигнал, що щось неправильно у вас. Звісно, люди будуть йти, коли отримуватимуть кращу пропозицію, але це стосується не тільки зарплат чи якихось пільг. Це про те, як вони відчувають себе в компанії. Через те, що ви маєте наймати інших людей, навчати їх, заміняти, вартість того, що люди йдуть від вас, надзвичайно велика.

Тому, якщо ви хочете мати продуктивну бізнес-екосистему, то перший важливий елемент – це люди. Ви маєте зрозуміти, яким чином не тільки залучати таланти, але яким чином утримувати таланти в компанії. Ми робили велике дослідження, яке показало,що для нового покоління – цінності на першому місці. Також вони думають про довкілля і хочуть свободи та поваги до різноманіття.

Моя особиста філософія така – я завжди буду ділитися всім, що я роблю, зі своєю дружиною. Тобто це значить, що я не сам по собі, а нас двоє. Також ми залучили всіх наших трьох дітей, а син, якому 32 роки, керує компанією і відповідає за зростання. Я дав йому всі повноваження, коли йому було 29. Але цього недостатньо, це не просто сім'я і далі ми стали публічною компанією. Я хотів ділитися своєю стратегією з іншими інвесторами і у нас тепер 23 основних і декілька сотень малих інвесторів. І тепер, якщо ви запитаєте, хто є власником цієї компанії, то сотні людей скажуть з радістю – «так, ми є власниками, ми та екосистема, яка приводить до успіху».

Дивіться запис лекції Степана Орешковича мовою оригіналу або в синхронному перекладі українською.

Як створити виграшну бізнес-екосистему? | Степан Орешкович

А також приєднуйтесь до наступної лекції «Приховані чемпіони – секрети успіху найкращих невідомих компаній світу» 14 грудня о 18:00. Спікер – Герман Сімон, експерт у стратегії, маркетингу та ціноутворенні. Реєстрація за посиланням.