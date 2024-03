Робота без страху: Емі Едмондсон про психологічно безпечне середовище в компанії

Провідна експертка у галузі психологічної безпеки та організаційної поведінки Емі Едмондсон зустрілась з українською аудиторією в межах проєкту ReinforceUA від Бізнес-школи МІМ. Її найсвіжіша робота Right Kind of Wrong отримала статус бізнес-книги 2023 року у рейтингу Financial Times. Також у 2023 році вдруге вона отримала звання топ-мислителя №1 в глобальному рейтингу Thinkers50.