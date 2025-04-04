Медичні довідки для водіїв: чому потрібно перейти від паперових до цифрових?

На сьогодні процедура видачі медичних довідок для водіїв в Україні є застарілою, займає значно більше часу, ніж у європейських країнах, та має значні корупційні ризики. Нещодавно на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації були розглянуті законопроєкти, що передбачають цифровізацію процесу оформлення медичних висновків водіями. Якщо парламент підтримає ці ініціативи, з наступного року більшість громадян зможе отримати відповідну медичну довідку у сімейного лікаря, а вся необхідна інформація буде зібрана в електронній системі охорони здоров’я.

Корупційні ризики старої системи

В Україні досі діє застаріла система медичних оглядів водіїв, що існує ще з радянських часів. Для отримання медичної довідки водії повинні пройти кілька лікарів-спеціалістів, здати аналізи та отримати паперову довідку за формою 083/О від лікарської комісії. Цей процес займає багато часу як для пацієнтів, так і для медиків.

Саме тривалість цієї процедури – головний аргумент зловмисників, які пропонують купити «швидко та зручно» довідку через інтернет без візиту до лікаря. Достатньо заповнити анкету, підтвердити дані по телефону і вже наступного дня отримати документ з печаткою лікаря. Ціна таких послуг — від 600 грн.

Підробка медичних довідок – порушення закону, за яке передбачена кримінальна відповідальність (штраф від 17 тис. грн або обмеження волі строком до двох років). Покарання настає як для тих, хто виготовляє такі довідки, так і для тих, хто ними користується.

Регулярно підробки виявляються в сервісних центрах МВС. Останні випадок – в кінці березня два кандидати у водії намагалися скласти іспити у Львові. Їхні медичні довідки мали явні ознаки фальсифікації, тому адміністрація сервісного центру звернулася до поліції.

Періодично правоохоронці затримують організаторів схем виготовлення та збуту підроблених медичних довідок. Однак найчастіше суди обмежуються лише накладанням штрафів. Наприклад, у кримінальному провадженні щодо заступниці директора Волинської філії автошколи «Актив драйв» йдеться про те, що жінка виписала десяткам майбутніх водіїв медичні довідки без проходження ними кваліфікованого медогляду. Обвинувачена визнала свою провину та була оштрафована Луцьким міськрайонним судом на 34 тисячі гривень. Зрозуміло, що такий малий штраф навряд чи стане серйозним покаранням і змусить її жалкувати про скоєне.

Як будуть проходити медичні огляди?

Законопроєкти № 13131 та №13138 передбачають, що з наступного року медичний висновок про допуск до керування транспортом стане електронним. Замість паперових довідок водії отримуватимуть цифровий документ, а інформація про медичний допуск до керування та додаткові умови керування (використання окулярів, ортезів, протезів тощо) буде передаватися до органів МВС, автошкіл та роботодавців в електронному вигляді.

Медичний огляд стане простішим. Громадян розділять на дві категорії: непрофесіонали та професіонали.

Перші – керують автомобілем для власних потреб (водії категорії A, A1, A2, B, B1, BE, водії трактористи-машиністи). Вони зможуть пройти обстеження у сімейного лікаря, який проведе загальний огляд та оцінку вашого стану здоров’я (або в межах окремої платної послуги, або за окремим фінансуванням від НСЗУ – це питання ще вирішується). За необхідністю направить до лікарів-спеціалістів на додаткові обстеження. Сімейний лікар формує медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я. Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення від ЕСОЗ із номером медичного висновку. Надалі цей номер може знадобитися при перевірці інформації допуску до водіння.

Другі – водії великогабаритного транспорту та перевізники (водії-професіонали – категорії C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, T, а також водії всіх категорій, які працюють за наймом або як самозайняті особи та здійснюють перевезення пасажирів або вантажів). Вони зможуть звернутися до відповідної комісії у медичному закладі, який обрали самі або таку комісію обрав роботодавець. Необхідно пройти комплексний медичний огляд (включає огляд терапевта, офтальмолога, невролога, отоларинголога, психіатра, а також додаткові обстеження за показаннями). За результатами огляду представник комісії сформує медичний висновок в ЕСОЗ. Після цього вам на смартфон прийде СМС з номером медичного висновку. Сервісний центр МВС чи роботодавець зможуть отримати інформацію про медичний допуск до водіння.

Психіатричний огляд залишається обов’язковим для професійних водіїв, для решти водіїв – лише за наявності показань.

Впровадження цифрових медичних оглядів

Цифровий висновок майже унеможливить підробки та спростить процедуру отримання і заміну посвідчення водія. Також до переваг цифровізації медичного огляду можна віднести швидкість отримання довідки (не потрібно приносити паперові документи та фото) та прозорість (доступ до інформації в електронній системі матимуть лікарі, органи МВС, автошколи та роботодавці).

У концепції змін медоглядів водіїв запланований перехідний період. Новий процес отримання медичного допуску запрацює з 2026 року, а медичні довідки щодо придатності до керування транспортом, які були видані до 31 грудня 2025 року, будуть дійсні протягом строку їх дії, але не більше 10 років.

Наш Комітет направив законопроєкт № 13131 до парламенту та рекомендував розглянути його у першому читанні.

Законопроєкт № 13138 вносить зміни до Кодексу адміністративних правопорушень щодо встановлення відповідальності за допуск до керування транспортними засобами водіїв, які не пройшли у встановлений строк медичного обстеження або медичного огляду. Головний комітет з розгляду цього документу – Комітет питань правоохоронної діяльності. Тому наш Комітет рекомендував колегам розглянути законопроєкт та направити його до Верховної Ради.