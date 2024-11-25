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МОЗ змінює правила психіатричних оглядів, щоб “уникнути зловживань”

З 1 січня 2025 року Міністерство охорони здоров'я посилює вимоги до медзакладів, які проводять психіатричні огляди.

МОЗ змінює правила психіатричних оглядів, щоб “уникнути зловживань”
Львівська обласна психіатрична лікарня
Фото: Галина Терещук /Радіо Свобода

Як повідомили у відомстві, нововведення запроваджують, щоб уникнути зловживань і забезпечити якість психіатричних оглядів.

За наказом МОЗ, з нового року довідки про психіатричні огляди (попередній, періодичний та позачерговий, зокрема щодо вживання психоактивних речовин) видаватимуть лише медзаклади, які:

  • мають ліцензію за спеціальністю «психіатрія»;

  • уклали договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг;

  • працюють у системі електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Огляди також можуть проводити ліцензовані медзаклади державних структур, як-от Міноборони, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку тощо, які надають меддопомогу.

Є вимоги і до лікаря, який проводитиме огляд. Це має бути лише кваліфікований лікар-психіатр, зареєстрований в ЕСОЗ. Також МОЗ наголошує на обов'язковому навчанні лікарів.

Довідка буде чинною один рік з дати проведення огляду.

У відомстві додають, що наразі в Україні 904 медзаклади законтрактовані з НСЗУ та надають амбулаторну, стаціонарну та мобільну медичну допомогу за напрямом «Психологічна і психіатрична допомога» та можуть забезпечувати проведення психіатричних оглядів відповідно до нових вимог.

“Зміни допоможуть зробити процес прозорим і уникнути підробок”, - кажуть у МОЗ.

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