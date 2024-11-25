МОЗ змінює правила психіатричних оглядів, щоб “уникнути зловживань”

Як повідомили у відомстві, нововведення запроваджують, щоб уникнути зловживань і забезпечити якість психіатричних оглядів.
За наказом МОЗ, з нового року довідки про психіатричні огляди (попередній, періодичний та позачерговий, зокрема щодо вживання психоактивних речовин) видаватимуть лише медзаклади, які:
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мають ліцензію за спеціальністю «психіатрія»;
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уклали договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг;
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працюють у системі електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Огляди також можуть проводити ліцензовані медзаклади державних структур, як-от Міноборони, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку тощо, які надають меддопомогу.
Є вимоги і до лікаря, який проводитиме огляд. Це має бути лише кваліфікований лікар-психіатр, зареєстрований в ЕСОЗ. Також МОЗ наголошує на обов'язковому навчанні лікарів.
Довідка буде чинною один рік з дати проведення огляду.
У відомстві додають, що наразі в Україні 904 медзаклади законтрактовані з НСЗУ та надають амбулаторну, стаціонарну та мобільну медичну допомогу за напрямом «Психологічна і психіатрична допомога» та можуть забезпечувати проведення психіатричних оглядів відповідно до нових вимог.
“Зміни допоможуть зробити процес прозорим і уникнути підробок”, - кажуть у МОЗ.
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