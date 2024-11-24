Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука

З віком шкіра втрачає еластичність та пружність. Можуть з’являтися зморшки чи сухість. Чи можна виправити ситуацію? Компанії та реклама радять креми та прийом харчових добавок з колагеном. Але чи дійсно це працює? Ось що каже наука.

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Шкіра людини і причини старіння

Шкіра – найбільший орган тіла, на який впливають фактори ззовні і зсередини. Старіння шкіри характеризується зневодненням, втратою еластичності та появою зморшок. Ці процеси починаються тоді, коли зменшується кількість фібробластів, які синтезують колаген, а також кількість судин, що живлять шкіру.

З віком вироблення колагену природно зменшується. Він також фрагментується, зменшується цілісність колагенових волокон. І хоча ці процеси з віком неминучі, певні фактори харчування та способу життя можуть їх прискорювати. Зокрема:

куріння цигарок руйнує колаген і сприяє старінню шкіри, втрату еластичності та появі зморшок;

надмірне вживання алкоголю прискорює старіння шкіри, зменшуючи вироблення колагену та пошкоджуючи механізми відновлення шкіри;

дієта з високим вмістом цукру, ультраоброблені продукти можуть призвести до передчасного старіння шкіри, сприяючи процесу, що називається глікацією, який перешкоджає здатності колагену взаємодіяти з навколишніми клітинами та білками;

надмірне перебування на сонці призводить до пошкодження клітин шкіри, в тому числі і фібробластів, відтак погіршує вироблення колагену.

Нині використовують різні стратегії для покращення здоров’я шкіри, включаючи застосування кремів, спеціальних ін’єкцій та вживання колагенових добавок. Ми зупинимося на останніх, оскільки харчові добавки з колагеном показують вищу ефективність порівняно з двома іншими та практично не мають побічних ефектів.

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Що таке колаген і чому він важливий

Колаген – життєво важливий структурний білок, який є в різних сполучних тканинах, таких як шкіра, сухожилля, хрящі та кістки, стінки кровоносних судин. Він забезпечує з’єднання всіх клітин організму в єдину цілісну систему.

Колаген становить приблизно 25-30%, від загальної кількості білків в організмі людини та 80% сухої маси шкіри людини.

Молекули колагену утворюють довгі тонкі білкові волокна - фібрили. Колаген разом з іншими компонентами формує свого роду каркас для різних типів клітин шкіри, забезпечуючи їм механічну підтримку та структурну цілісність.

Відомо 28 типів колагену. На колаген типу I припадає 90% колагену в організмі людини. Його виробляють спеціальні клітини - фібробласти. З віком кількість цих клітин може зменшуватися, а виробництво ними колагену послаблюватися, тому виникає проблема з оновленням колагенових структур.

Ці зміни разом із втратою іншого ключового структурного білка – еластину – викликають ознаки старіння на кшталт її в’ялості та зморшок.

Тому для старших людей особливо важливим є споживання достатньої кількості білка не тільки з точки зору підтримки м’язової маси (яка з віком теж зменшується), а й для забезпечення синтезу колагенових структур.

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Джерела колагену

Наше тіло природно виробляє колаген з амінокислот, якщо ми їмо достатньо білка у вигляді птиці, риби, бобів та яєць (в смаженому, печеному чи вареному вигляді).

Крім самих амінокислот, організму потрібні вітаміни: наприклад, вітамін С необхідний для синтезу колагену, тому низький або дефіцитний рівень вітаміну С може призвести до порушення його вироблення.

Тобто, коли будемо їсти продукти, багаті на вітамін С (цитрусові, перець, зелень і ягоди), можемо допомогти своєму тілу підтримувати здорове вироблення колагену.

Так само можемо отримувати колаген, вживаючи багаті ним продукти, виготовлені з частин тварин (шкіра, кістки та зв’язки, включаючи кістковий бульйон або ж відомий господиням і господарям холодець).

Сезонні зміни можуть впливати на синтез колагену, насамперед через коливання факторів на кшталт сонячного опромінення, температури та вологості.

Великі дози ультрафіолетового випромінювання влітку можуть пошкодити не тільки клітини епітелію шкіри, а й фібробласти, потенційно уповільнивши синтез колагену.

З іншого боку, більш холодні та сухі зимові умови можуть знизити вологість і еластичність шкіри, що може теж позначитися на виробленні колагену фібробластами.

Нестача вітамінів та мікроелементів (які входять до складу ферментів, які синтезують колаген) у холодну пору року також може порушувати процес синтезу колагену.

Фото: EPA/UPG

Колагенові добавки: механізм дії, дозування

Інший спосіб посилити синтез колагену – використання харчових добавок із колагеном у вигляді порошку, капсул чи рідини.

Найбільш поширеними є гідролізований колаген, отриманий в результаті ферментативного розщеплення природного колагену на “менші цеглинки”, що покращує його засвоєння.

Зазвичай джерелами такого колагену можуть бути риба, кури, свині, велика рогата худоба.

Коли такий колаген потрапляє в організм, він переміщується через кровотік і розподіляється по різних тканинах, включаючи шкіру, де накопичується у вигляді пептидів або амінокислот. Це накопичення підвищує активність фібробластів шкіри та посилює вироблення ними колагену, сприяє росту дермальних фібробластів.

Це призводить до підвищення рівня вологи у зовнішньому шарі шкіри, покращуючи її рівень зволоження, а також утворення нових міцних колагенових фібрил, які підвищують еластичність шкіри.

Зазвичай, колагенові добавки можна приймати додаванням до напоїв – гарячих і холодних, а також таких продуктів як вівсянка, йогурт чи мюслі.

Дослідження показують, що безпечна та ефективна доза для омолодження шкіри – від 2,5 мг до 10 грамів гідролізованого колагену щодня, від 4-8 і більше тижнів.

Загалом, колаген є безпечною, нетоксичною харчовою добавкою для здорових людей, і переважна більшість не відчуватиме побічних ефектів. Однак, деякі люди можуть мати алергію на джерело колагену, який вони споживають.

На сьогодні накопичилося чимало даних із рандомізованих клінічних досліджень, які показують позитивний вплив прийому колагенових добавок на стан шкіри. Цей ефект може дещо відрізнятися, залежно від джерела гідролізованого колагену.

Втім, чимало з цих досліджень фінансували компанії, які виробляють продукти з колагену, що могло вплинути на об’єктивність результатів.

Фото: kissedearth.com.au Колаген можна додати у будь-який напій чи їжу.

Крім того, є значна неоднорідність у самих дослідженнях, пов’язана із відмінностями у джерелі гідролізату колагену, дозування, складом учасників. Відповідно, як зазначає більшість вчених, потрібні подальші дослідження на великих вибірках людей, аби підтвердити позитивний ефект від вживання харчових добавок з колагеном.

То чи варто приймати колагенові добавки

Загалом, якщо ви споживаєте достатньо білка, вітаміну D, кальцію, вітаміну С і цинку, а також приділяєте увагу силовим тренуванням і фізичній активності в цілому - вам не потрібен колаген додатково у вигляді харчових добавок.

Якщо ж проблеми зі шкірою таки є, необхідно спершу проконсультуватися у дерматолога, проаналізувати фактори, які можуть на це впливати, а вже тоді разом (!) з фахівцем вирішувати щодо корекції раціону, наприклад, і чи варто купувати добавки.

Вони можуть дати тимчасовий позитивний ефект. Але!