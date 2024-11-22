Що з чинними документами по МСЕК: МОЗ пояснив, кому і коли треба йти на повторний огляд

Враховуючи те, що з 1 січня 2025 року система МСЕК має зникнути, а її повноваження – перейти до кластерних лікарень, МОЗ роз’яснює, що буде з чинними документами від медико-соціальних експертних комісій.

Медпрацівник транспортує пацієнта з кисневою подушкою в інфекційному відділенні лікарні Києва, 8 листопада 2021 року.

Статус інвалідності залишається чинним за поточними документами, виданими МСЕК. Зберігають чинність і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки.

Якщо у інвалідність встановлена пожиттєво, оцінювання проходити не потрібно. Тут також зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за особистим бажанням або рішенням суду.

Якщо люди з інвлаідністю мали пройти повторний огляд у першій половині 2025 року, то вони мають знати, що терміни для проходження огляду подовжили на пів року разом з встановленими правами і виплатами.

Наприклад, якщо повторний огляд був запланований на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025.

Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.

Якщо людина з інвалідністю з поважних причин пропустила огляд, який мав бути протягом 2022-2024 року, то повторний огляд треба буде пройти,

Чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року; Всім іншим пацієнтам – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду, якщо людина зараз на тимчасово окупованих територіях або там, де активні бойові дії, або має важкі порушення функцій організму на кшталт не має руки, ноги чи якогось з парних органів, не чує або не бачить, мають онкологічне або психічне захворювання. Статус інвалідності для чинних військовослужбовців, працівників поліції та СБУ залишається на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби.

Якщо документи вже у МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році – у такому випадку справу передадуть до визначеного медзакладу, де працюватимуть експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК.

При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.

Також залишаються чинними документи, в яких визначено потребу в постійному догляді для осіб з 1 або 2 групою інвалідності.

Якщо була встановлена тимчасова інвалідність (з зазначення терміну повторного огляду) з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання. Відповідно ці ж документи можна використати для поновлення документів щодо відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду.