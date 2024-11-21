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Тиждень тестування 2024: як і чому важливо долучитися до ініціативи

В останній тиждень листопада світ тестується на ВІЛ та гепатити, одночасно на п'яти континентах та більш ніж у 40 країнах світу. В Україні близько мільйона людей не знають, що мають гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець чи українка не знають про свій статус. Хоча тестування на ВІЛ і гепатити доступне. Пройти швидкий тест можна безоплатно у сімейного лікаря або лікарки.

Для того, аби проінформувати українців про важливість тестування та можливість пройти тест у сімейного лікаря, цьогорічний тиждень тестування проходить 18 - 24 листопада. В ньому взяли участь 36 лікарів та лікарок із 14 областей України: Дніпропетровської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської, Рівненської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської, Київської. Партнери цьогорічної ініціативи в Україні – громадська спілка “Твій сімейний лікар”, Центр громадського здоров’я, БО “100% життя” та CoalitionPlus. Разом ми допомагаємо зробити суспільство більш обізнаним про своє здоров’я.

Чому важливо регулярно робити тести на ВІЛ та гепатити?

  • Тестування — це контроль. Знаючи свій стан здоров’я, ви тримаєте ситуацію у своїх руках.
  • Тестування — це спокій. Невідомість може лякати, а точна інформація допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення.
  • Тестування — це життя. Вчасно виявлені проблеми легше вирішити, ніж коли вони ускладнюються.

Основні причини зробити тест

  • Ви понад рік не перевірялися на ВІЛ.
  • Були незахищені статеві контакти або є сумніви щодо ВІЛ-статусу вашого партнера або партнерки.
  • Плануєте вагітність, але ще не знаєте свій статус.
  • Маєте проблеми зі здоров’ям, які довго не піддаються лікуванню.

Як долучитись?

Запишіться до свого сімейного лікаря чи лікарки, зробіть безоплатне тестування та покажіть своїм близьким та знайомим приклад турботи про себе. А якщо ви вже протестувались, поділіться своїм досвідом у коментарях або робіть фото та додавайте хештеги #тестуйсяВІЛьно #РазомНеСтрашно

Лікарям та лікаркам: завантажте візуальні матеріали тут та публікуйте у своїх соцмережах, інформуючи пацієнтів, що у вас можна безпечно пройти тест.

Пацієнтам та пацієнткам: пройдіть безкоштовне тестування до сімейного лікаря чи лікарки та повідомте про це друзів та близьких у соцмережах.

лікарки Вікторія Бараннік та Лариса Гайдук
лікарки Вікторія Бараннік та Лариса Гайдук
лікарки Вікторія Бараннік та Лариса Гайдук
лікарки Вікторія Бараннік та Лариса Гайдук

Твій сімейний лікар Твій сімейний лікар
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