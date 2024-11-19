1000 днів великої крові: як ми її не втратили

19 листопада — тисячний день повномасштабної війни росії проти України. Хотілося би бравурно жартувати, згадуючи про “Київ за три дні”, проте забагато горя ворог приніс нам за ці майже три роки. Та все ж ми не дали себе знекровити і стали сильнішими. Тож у тисячний день спротиву пропоную згадати, як ми навчилися берегти, зупиняти, переливати та перевозити кров у нових умовах.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

В 4 рази більше донорів

Аби забезпечити країну донорською кров’ю, близько 1% населення має регулярно її здавати. Брак донорів — проблема, з якою стикаємося не лише ми. Навіть найбільш розвиненим державам доводиться шукати й розробляти все нові й нові рішення. Для нас мотивацією до донорства, на жаль, стала повномасштабна війна.

На початку 2022 року на платформі ДонорUA було зареєстровано близько 45 000 донорів крові. З одного боку, це далеко не всі українці, які здають кров регулярно. З іншого, ДонорUA досі лишається єдиним в Україні онлайн реєстром донорів, тож показник промовистий.

45 тисяч — це люди, які зареєструвалися на платформі за 7 років її існування. У перший тиждень повномасштабної війни до спільноти додалися 25 000 донорів. Сьогодні ж база ДонорUA — це понад 180 тисяч донорів крові.

Цього все ще недостатньо, адже з початком повномасштабних бойових дій потреба у донорській крові зросла не менш ніж на 60%, а тисячі цивільних пацієнтів ніде не зникли. Проте Україна ще жодного разу не звернулася за відповідною допомогою до країн-партнерок, хоча під час воєнного стану ввезення крові з ЄС дозволене. А це означає, що закрити критичні потреби у крові ми здатні самотужки, і маємо потенціал для подальшого розвитку донорського руху.

Для цього ДонорUA використовує комплексний підхід: виїзні донації, безкоштовні відкриті акції з визначення груп крові, корпоративні дні донора, бонусну програму. Все це дозволяє формувати культуру донорства, в якій люди діляться кров’ю регулярно, а не просто згадують про таку опцію, коли стається лихо.

115 доставок крові на фронт

Не менше 60% превентивних смертей від бойових поранень викликані саме крововтратою. Та навіть коли критичну кровотечу вдалося вчасно зупинити, наслідки поранення для здоров’я можуть бути тяжкими. І йдеться не лише про характер самої рани — коли людина тривалий час перебуває у знекровленому стані, в її організмі відбуваються незворотні зміни. Тому переливання крові пораненому слід робити в першу годину після поранення, а ще краще — у перші 36 хвилин.

У прифронтових містах центри крові працюють практично цілодобово, без перерв і вихідних. Проте цього недостатньо, аби забезпечити донорською кров’ю всю лінію фронту. Тому її транспортують у гарячі точки практично з усієї України, і ДонорUA долучається до цього процесу.

За ці 1000 днів ми разом із партнерами профінансували вже 115 доставок крові, залучаючи допомогу від партнерів та донати від спільноти. Кожна така доставка коштує близько 50 000 грн, в якій водії ризикують життям. Проте кожен такий бус везе об’єм крові, достатній для порятунку до 1500 поранених.

Кожна донація крові — це надія для 3 пацієнтів. Упродовж 1000 днів можна до 16 разів здати кров, подарувавши майже 50 людям шанс на життя та здоров’я. 1000 днів наш хоробрий народ тримається під навалою страшного зла, і не лише дає гідну відсіч, а стає сильнішим і вчиться новому. 1000 днів ми боремося завдяки вашій крові, вашим донатам, вашому волонтерству та вашій небайдужості. І ми будемо боротися далі, поки ми разом і готові допомагати одне одному.