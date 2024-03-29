3 основні причини, через які ми не здаємо кров, і як легко їх подолати

Рекрутингом донорів можуть займатися центри крові, проте їхніх зусиль недостатньо, тому до цього процесу долучаються громадські організації, насамперед ДонорUA. У 2021 та 2023 роках з допомогою агенції DigData ми дослідили фактори, котрі утримують людей від донорства крові, та вивели три основні.

Кількість донорів крові в Україні до повномасштабного вторгнення була втричі меншою, ніж мала би бути для закриття всіх потреб. Наразі до донорства долучається більше людей – з 23 лютого 2022 року до сьогодні на ДонорUA зареєструвалися понад 115 000 українців. Проте і потреба у донорській крові у зв’язку зі збройною агресією росії та розвитком трансплантації зросла більш ніж на 60%.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Міфи та дезінформація

Є невеликий перелік тимчасових протипоказань до донорства – наприклад, ви не можете здавати кров протягом двох тижнів після перенесеної ГРВІ, пів року – після тату чи пірсингу тощо. До абсолютних протипоказів, які унеможливлюють донорство на все життя, належать переважно серйозні хронічні захворювання. Проте більшість повнолітніх людей можуть бути донорами та донорками, хоча й існує чимало міфів з цього приводу – наприклад, що жінкам узагалі не можна здавати кров, або що донорами не можуть бути люди з татуюваннями.

ДонорUA постійно бореться з дезінформацією щодо донорства, зокрема спростовує російські фейки. Аби поширювати достовірну інформацію, ми проводимо освітні кампанії – зокрема, серію лекцій #Знай у межах кампанії #Розквітай. Також на нашому сайті зберігається та постійно поповнюється єдина в Україні енциклопедія крові – Кровопедія, в якій зібрано як базову інформацію для донорів, так і актуальні дослідження в галузі трансфузіології та гематології.

На платформі ДонорUA можна пройти швидкий тест, аби зрозуміти, чи можете ви здавати кров. Він безкоштовний й забере не більше 2 хвилин вашого часу.

Негативний досвід контакту із центрами крові чи медзакладами загалом

Не всі люди, здавши кров, стають регулярними донорами, і декого демотивує отриманий негативний досвід, а саме:

довгі черги, через які доводиться витрачати багато часу в робочий день;

погане самопочуття після процедури;

відведення – коли людина наважується здати кров, а її з якихось немедичних причин не приймають, шанси на повторний візит до центру крові знижуються.

На всі ці досвіди є рішення і пропозиції, що варто використовувати на практиці.

Аби зробити донорство доступнішим, ДонорUA з партнерами запустили перший в Україні бладмобіль – мобільний пункт для забору крові. Наразі він діє у Львові, та у майбутньому, сподіваємося, цю практику переймуть і інші міста. Також ми проводимо в різних містах України виїзні донації – заходи, на яких кров можна здати у зручній локації та приємній атмосфері, зокрема й у вихідний.

Для центрів крові у ДонорUA є безкоштовний електронний кабінет, де можна вести облік донорів, запрошувати їх на донації через зручний канал зв’язку та вести електронну чергу. Якщо центр крові використовує наш функціонал, зареєстровані донори, яких уже понад 160 000, можуть обирати конкретний часовий слот, і не стояти в чергах.

Аби зберегти гарне самопочуття після донації, слід правильно до неї підготуватися – як мінімум, добре виспатися, поснідати, не вживати напередодні алкоголю та не палити бодай пару годин перед процедурою. А щоб уникнути відведення, заздалегідь поцікавтеся, хто може здавати кров та ознайомтеся з переліком протипоказів. У здорових людей найпоширеніша причина відсторонення від донорства – недостатній рівень гемоглобіну. Аби підтримувати показник на належному рівні, регулярно їжте продукти, багаті на залізо – вам буде вдячний і ваш організм, і реципієнти.

Особисті обставини

В першу чергу це брак часу, про який ми вже поговорили вище, а також – страх перед хворобами та небажання дотримуватися дієти перед донацією. При цьому ризик інфікування у центрі крові нижчий, ніж у манікюрному салоні, адже для забору крові використовуються лише стерильні одноразові системи. Заразитися у центрі крові через голку – неможливо.

Що ж до дієти донора, вона не така страшна й сувора, як може здатися на перший погляд. Ви можете їсти нежирне м’ясо та рибу, хліб, картоплю, крупи й макарони, більшість фруктів та овочів і загалом рослинні жири. Якщо ж вам потрібно більше ідей, стежте за соцмережами ДонорUA – в межах кампанії #Розквітай, яка популяризує донорство, ми незабаром запустимо проєкт #Скуштуй: рецепти з дотриманням правил донорської дієти, добірки страв, цікаві факти тощо.

Якщо ж ви все-таки не можете здавати кров, підтримати донорський рух можна й фінансово. Популяризація донорства та залучення нових донорів – це робота команди людей, які створюють події і доносять до загалу саму ідею долучатись до донорського руху. Люди – наш найбільший актив і скарб. Тож ваші гривні легко конвертуються у врятовані життя.