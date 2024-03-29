На Харківщині внаслідок обстрілів росіян за добу 2 людини загинули, 8 отримали поранення

Крім того, у лісі біля села Сніжківка підірвався на міні 53-річний чоловік.

Артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Висока Яруга, Красне, Синьківка, Степова та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова, Куп‘янськ, повідомляє Олег Синєгубов.

15:58 у с. Високий Харківського району внаслідок ракетного обстрілу Х-35У пошкоджені 11 приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка, її госпіталізували.

14:42 внаслідок російського авіаційного обстрілу КАБ с. Курилівка Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки 53 та 55 років.

14:35 у м. Куп'янськ внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три квартири. Із пораненнями до медичного закладу доставлений 42-річний чоловік та ще один цивільний.

14:10 внаслідок обстрілу с. Моначинівка Куп’янського району пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Внаслідок отриманих травм загинула 57-річна жінка. 31-річний чоловік отримав поранення.

13:56 у м. Вовчанськ Чугуївського району ворог із FPV-дрона скинув снаряд на центр первинної медичної допомоги. Пошкоджено дах будівлі. Загинув 59-річний чоловік.

12:30 у с. Сніжківка Ізюмського району, перебуваючи у лісі 53-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Госпіталізований.

10:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок масованого ворожого артобстрілу пошкоджено щонайменше десять приватних будинків, дві цивільні автівки. Вогнепальні та вибухові травми отримали 60-річний та 48-річний чоловіки.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,75 га території, знищили 339 вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 159 дітей: Вільхуватської – 39; Великобурлуцької – 120.

Сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.