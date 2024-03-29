У Вінницькій області російський дрон здетонував біля будинку

У Вінницькій області, в селі Севериніва, російський безпілотник упав та здетонував біля житлового будинку. Вибухова хвиля вибила шибки і призвела до пошкодження самого будинку, гаража, паркана і газової труби.
На щастя, серед мешканці ніхто не постраждав. Про це повідомили в ДСНС.
Удар призвів до часткового знеструмлення.
"Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків", – сказали рятувальники.
Атака на Україну 29 березня
- Сьогодні вночі Росія провела чергову масовану повітряну атаку, спрямовану зокрема проти енергетичних об'єктів України. Росіяни застосували і дрони, і ракети.
- Над однією лише Дніпропетровською областю збили 24 ворожі об'єкти: 12 ракет і 12 "шахедів".
- В Укренерго повідомили, що унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних регіонах.