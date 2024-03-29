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У Вінницькій області російський дрон здетонував біля будинку

Чоловік із сином, які мешкають в будинку, вціліли. 

У Вінницькій області російський дрон здетонував біля будинку
Фото: ДСНС України в Facebook

У Вінницькій області, в селі Севериніва, російський безпілотник упав та здетонував біля житлового будинку. Вибухова хвиля вибила шибки і призвела до пошкодження самого будинку, гаража, паркана і газової труби.

На щастя, серед мешканці ніхто не постраждав. Про це повідомили в ДСНС.

Удар призвів до часткового знеструмлення.

"Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків", – сказали рятувальники.

Психолог ДСНС розмовляє з власником пошкодженого будинку
Фото: ДСНС України в Telegram
Психолог ДСНС розмовляє з власником пошкодженого будинку

Атака на Україну 29 березня

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