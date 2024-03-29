За добу Сили оборони ліквідували ще 820 окупантів, 56 ворожих дронів і 5 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 440790 (+820)

танків - 6922 (+8)

бойових броньованих машин - 13264 (+27)

артилерійських систем - 10991 (+28)

РСЗВ - 1023 (+2)

засоби ППО - 735 (+6)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56),

крилаті ракети - 2022 (+5),

кораблі / катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50)

спеціальна техніка - 1807 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.