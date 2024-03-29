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За добу Сили оборони ліквідували ще 820 окупантів, 56 ворожих дронів і 5 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 820 окупантів, 56 ворожих дронів і 5 крилатих ракет
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 440790 (+820)
  • танків - 6922 (+8)
  • бойових броньованих машин - 13264 (+27)
  • артилерійських систем - 10991 (+28) 
  • РСЗВ - 1023 (+2) 
  • засоби ППО - 735 (+6) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56),
  • крилаті ракети - 2022 (+5),
  • кораблі / катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50)
  • спеціальна техніка - 1807 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.

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