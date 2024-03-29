За добу Сили оборони ліквідували ще 820 окупантів, 56 ворожих дронів і 5 крилатих ракет

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 440790 (+820)
- танків - 6922 (+8)
- бойових броньованих машин - 13264 (+27)
- артилерійських систем - 10991 (+28)
- РСЗВ - 1023 (+2)
- засоби ППО - 735 (+6)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56),
- крилаті ракети - 2022 (+5),
- кораблі / катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50)
- спеціальна техніка - 1807 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.