Правоохоронці підозрюють військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП у хабарництві

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП під час отримання хабара.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП м. Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що військовослужбовець отримав за це 900 доларів хабара.

Військовослужбовця взяли під варту, найближчим часом очікується судове засідання та винесення вироку обвинуваченому.

ОК “Північ” запевнило, що буде всебічно сприяти проведенню розслідування.