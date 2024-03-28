Правоохоронці підозрюють військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП у хабарництві

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП під час отримання хабара.
Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.
“Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП м. Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що військовослужбовець отримав за це 900 доларів хабара.
Військовослужбовця взяли під варту, найближчим часом очікується судове засідання та винесення вироку обвинуваченому.
ОК “Північ” запевнило, що буде всебічно сприяти проведенню розслідування.
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