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Правоохоронці підозрюють військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП у хабарництві

Військовослужбовець, ймовірно, отримав 900 доларів хабара.

Правоохоронці підозрюють військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП у хабарництві
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК
Фото: zhmerynka.city

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП під час отримання хабара.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП м. Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що військовослужбовець отримав за це 900 доларів хабара.

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Військовослужбовця взяли під варту, найближчим часом очікується судове засідання та винесення вироку обвинуваченому.

ОК “Північ” запевнило, що буде всебічно сприяти проведенню розслідування.

  • У Хмельницькій області викрили на корупційній схемі працівника ТЦК та СП та лікаря-стоматолога приватної лікарні, які допомагали ухилянтам отримати рішення щодо непридатності до військової служби.
  • Співробітника тернопільського військкомату викрили на хабарництві в обмін на обіцянку звільнити від служби в армії.
  • Раніше ДБР завершило досудове розслідування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку викрили наприкінці 2023 року. У схемі були залучені посадовці 9 військкоматів Києва та області, спільники з інших областей України.
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