Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти до Молдови

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків, як хотіли втекти до Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Чоловіки намагались представитись власниками бізнесу з продажу подушок та ковдр.
“Як “доказ” своєї діяльності, чоловіки присипали багажне відділення автомобіля пір’ям. В такий спосіб вони сподівалися пояснити свою мету перебування в прикордонні”, - йдеться у повідомленні.
В автомобілі перебувала і жінка, яка після втечі чоловіків мала повернутись за кермом автівки додому.
Під час спілкування із прикордонниками чоловіки почали плутатись у своїх відповідях, і згодом зізнались у своїх намірах.
На громадян склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
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