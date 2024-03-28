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Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти до Молдови

Чоловіки намагались представитись власниками бізнесу з продажу подушок та ковдр.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти до Молдови
Прикордонники затримали двох бажаючих втекти до Молдови
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків, як хотіли втекти до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіки намагались представитись власниками бізнесу з продажу подушок та ковдр.

“Як “доказ” своєї діяльності, чоловіки присипали багажне відділення автомобіля пір’ям. В такий спосіб вони сподівалися пояснити свою мету перебування в прикордонні”, - йдеться у повідомленні. 

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В автомобілі перебувала і жінка, яка після втечі чоловіків мала повернутись за кермом автівки додому.

Під час спілкування із прикордонниками чоловіки почали плутатись у своїх відповідях, і згодом зізнались у своїх намірах.

На громадян склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

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