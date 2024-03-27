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8000 євро за невдалий тур до Молдови: на кордоні зупинили мікроавтобус із нелегалами

Перевізник намагався переправити через держкордон вісім чоловіків.

8000 євро за невдалий тур до Молдови: на кордоні зупинили мікроавтобус із нелегалами
Восьмеро нелегалів, які намагалися потрапити у Молдову
Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області поблизу кордону із Молдовою зупинили мікроавтобус, яким восьмеро чоловіків намагалися нелегально дістатися до сусідньої країни.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Нещодавно оперативники загону затримали у прикордонні пасажирський мікроавтобус марки "Рено", який прямував до українсько-молдовського кордону посеред ночі. Транспортним засобом керував житель Чернівецької області. Разом з ним до кордону прямували 8 чоловіків призовного віку з Харківської, Донецької, Полтавської та Київської областей", – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що водій мікроавтобуса за 8 тисяч євро з особи мав забезпечити "псевдотуристам" незаконний трансфер поза пунктами пропуску до Молдови.

У ДПСУ наголосили, що стосовно охочих незаконно потрапити за кордон склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". 

Водію, як організатору, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 332 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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