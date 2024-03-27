Зеленський відвідав на Сумщині розташування 117-ї окремої бригади ТрО

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони, заслухав допвіді командирів та нагородив військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, глава держави поспілкувався із захисниками України та подякував їм за щоденну службу під час війни.

"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє", – сказав Зеленський, подякувавши також рідним і близьким військовослужбовців.

Президент нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Також глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" генерал-майора Дмитра Красильникова та комбрига – полковника Максима Аксамитовського щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності бригади та взаємодії з сусідніми підрозділами.

Фото: Офіс президента Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади ТрО на Сумщині

Командувач 117-ї окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб. Під час наради Президент обговорив із командувачами потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.

Володимиру Зеленському розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Глава держави також оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень.