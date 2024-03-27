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Зеленський привітав збірну України зі здобуттям путівки на Євро

Президент вважає, що футболісти довели: українці неодмінно перемагають.

Зеленський привітав збірну України зі здобуттям путівки на Євро
Фото: 24

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу національної футбольної збірної над ісландцями, яка гарантувала команді Сергій Реброва участь у фінальній частині Євро-2024.

Глава держави на своїй сторінці у Telegram подякував команді за "надважливі емоції для всієї країни". За словами Зеленського, "коли українцям важко, але вони не здаються та продовжують боротьбу, то неодміннно перемагають".

Президент також підкреслив, що "в часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть!"

"Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні", - підсумував привітання Зеленський.

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