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Зеленський: Данілова переводять на інший напрямок

У вечірньому зверненні президент України розповів деталі звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Зеленський: Данілова переводять на інший напрямок
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переводиться на інший напрямок роботи. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це — пізніше", — ідеться у зверненні.

Новим секретарем РНБО президент Олександра Литвиненка. "Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони", — додав Зеленський. 

Водночас Олег Іващенко став новим керівником зовнішньої розвідки - за словами Зеленського, він має відповідний досвід. 

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави. Прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено", – додав президент. 

Що передувало 

  • Президент Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). 
  • Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.
  • Новим главою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко.
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