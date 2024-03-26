Зеленський: Данілова переводять на інший напрямок

У вечірньому зверненні президент України розповів деталі звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переводиться на інший напрямок роботи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це — пізніше", — ідеться у зверненні.

Новим секретарем РНБО президент Олександра Литвиненка. "Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони", — додав Зеленський.

Водночас Олег Іващенко став новим керівником зовнішньої розвідки - за словами Зеленського, він має відповідний досвід.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави. Прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено", – додав президент.

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