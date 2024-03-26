Зеленський: Данілова переводять на інший напрямок

Звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переводиться на інший напрямок роботи.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це — пізніше", — ідеться у зверненні.
Новим секретарем РНБО президент Олександра Литвиненка. "Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони", — додав Зеленський.
Водночас Олег Іващенко став новим керівником зовнішньої розвідки - за словами Зеленського, він має відповідний досвід.
"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави. Прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено", – додав президент.
Що передувало
- Президент Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
- Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.
- Новим главою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко.