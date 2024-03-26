Верховну раду із робочим візитом відвідала делегація Європарламенту

Європарламентарії запевнили, що переговори про вступ України до ЄС мають початися без затримки, з огляду на те, що усі останні рекомендації було виконано.

Під час дводенного візиту до Києва делегація Європерламенту на чолі з головою Конференції голів комітетів Берндом Ланге та головою Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Девідом Макалістером прибула до Верховної ради України.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Верховної ради, європарламентарії під час зустрічі вкотре наголосили, що будуть поряд з Україною стільки, скільки потрібно. І цей курс не зміниться й після прийдешніх виборів до Європейського Парламенту, зокрема, буде продовжена робота щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

"У Європарламенті впевнені, що переговори про вступ України до ЄС мають початися без затримки, з огляду на те, що усі останні рекомендації було виконано. Ми переконані, що це допоможе Україні заякоритися на шляху до членства. І у цьому процесі нам потрібен потужний парламентський вимір, адже будемо продовжувати усі запущені ініціативи задля плідної співпраці", – зазначив Голова Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах Девід Макалістер.

Делегація Європарламенту провела зустрічі зокрема, з представниками фракцій та комітетів Парламенту, де зупинилися на цілому переліку питань, важливих для України у її боротьбі з агресором та поступі євроінтеграційним та євроатлантичним шляхами.

Під час зустрічі із головою Комітету економічного розвитку Дмитром Наталухою обговорили залучення інвестицій в економіку України, зокрема, у розвиток аграрного сектору. Зокрема, необхідно відновити питання співпраці з ЄС щодо перспективних інвестицій.

"Оскільки сільське господарство в Україні було одним із найпривабливіших елементів наших стосунків, нам потрібно думати про обробку аграрної продукції, створювати сільськогосподарські або публічно-приватні партнерства в Україні, які будуть виробляти будь-що, що можливо виробляти з української сировини", – зауважив Наталуха.

Він зауважив, що це суттєво вплинуло б на український та європейський ринки, на їхні ціни та мало б позитивний ефект на Глобальний Південь, Африку тощо.

Голова Комітету екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко наголосив на важливості приведення якості с/г продукції і не тільки до екологічних вимог Європейського Союзу, а також на виконанні відповідних завдань України як учасниці Паризької угоди в частині запобігання змінам клімату.

У Комітеті здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подякував за високу позитивну оцінку Європейською комісією того, що у сфері охорони здоров’я Україна виконала вже 88% завдань, необхідних для адаптації українського законодавства до європейського.

Також у комітеті зауважили, що цььогоріч плануються два важливих закони: Кодекс про здоров'я громадян України і Закон України про біологічну хімічну та бактеріологічну безпеку, які вплинуть на спільну роботу з Європарламентом та профільним комітетом.

Заступник Голови Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Копиленко зазначив, що Європа не усвідомлює масштаби небезпеки, яку представляє російський ядерний тероризм і реальність цієї загрози не тільки для Європи, а й усього світу. Він закликав європарламентарів звернути на це увагу.

Також обговорили питання адаптації українського законодавства до європейського, імплементації необхідних директив та зобов’язань, виконанні Парламентом необхідних кроків для початку переговорів про вступ до ЄС. Як повідомили у профільному Комітеті, Україна вже імплементувала дорожню карту для того, щоб полегшити громадам пройти шлях вступу до ЄС.

Напередодні із делегацією Європарламенту зустрілися міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.