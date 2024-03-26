Президент Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Президент Зеленський зустрівся із делегацією парламенту Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром та обговорив підготовку двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Зустрівся з делегацією парламенту Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Цей візит є важливим сигналом підтримки нашої держави.

Обговорили подальшу допомогу Україні з боку Естонії та інших партнерів, прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди", — ідеться у повідомленні.

Також сторони говорили про використання російських заморожених активів на користь захисту й відновлення життя в Україні

"Цінуємо підтримку Естонії з першого дня повномасштабної війни", — додав Володимир Зеленський.