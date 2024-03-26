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Президент Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Глава держави зустрівся із делегацією парламенту Естонії.

Президент Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди
Фото: скріншот

Президент Зеленський зустрівся із делегацією парламенту Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром та обговорив підготовку двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Зустрівся з делегацією парламенту Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Цей візит є важливим сигналом підтримки нашої держави.

Обговорили подальшу допомогу Україні з боку Естонії та інших партнерів, прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди", — ідеться у повідомленні.

Також сторони говорили про використання російських заморожених активів на користь захисту й відновлення життя в Україні

"Цінуємо підтримку Естонії з першого дня повномасштабної війни", — додав Володимир Зеленський.

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