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Шмигаль обговорив механізми конфіскації активів РФ із главою МЗС Британії

Дипломати проаналізували створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації заморожених активів РФ.

Шмигаль обговорив механізми конфіскації активів РФ із главою МЗС Британії
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль, Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови обговорив механізми конфіскації російських активів із главою МЗС Британії Девідом Кемероном. .

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Глава українського уряду провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. 

Під час розмови дипломати обговорили загострення атак Росії на цивільну інфраструктуру й необхідну Україні допомогу. Зокрема, механізми, які змусять Росію заплатити за вчинені злочини й руйнування, ак саме — конфіскацію заморожених активів РФ.

Порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації. 

"Україна вже надала свої пропозиції. Створений Міжнародний реєстр збитків. Далі пропонуємо створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. Наша позиція однозначна: усі заморожені активи Росії мають бути спрямовані на потреби нашої держави", — розповів він.

Шмигаль подякував Великій Британії за значний обсяг наданої допомоги та за підписання безпекової угоди з Україною.

  • Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Європейської Ради у Брюсселі повідомила про "принципову згоду" країн блоку передати прибутки від заморожених російських активів Україні.
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