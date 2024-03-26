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У Польщі "приймуть рішення" щодо посла РФ, який проігнорував виклик МЗС

Польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

У Польщі "приймуть рішення" щодо посла РФ, який проігнорував виклик МЗС
польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш
Фото: Х/Władysław Kosiniak-Kamysz

Віце-прем'єр-міністр Польщі і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що реакція російського посла на виклик до польського МЗС через ракету "є виявом презирства". На його думку, влада країни "не може цього ігнорувати".

Про це міністр сказав в інтерв’ю Polsat, пише RMF24.

"Ми не вперше маємо справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів. Ми будемо приймати подальші рішення", – сказав він.

За словами польського міністра, через входження російської ракети у повітряний простір Польщі були порушені стандарти щодо дипломатичних відносин.

Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Андреєва.

За словами глави  МІноборони Польщі, вони перебувають у постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. 

"Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями.

Що передувало

  • У польському Міністерстві закордонних справ вчора повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.
  • Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
  • Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
  • Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
  • Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою.
  • Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".
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