У Польщі "приймуть рішення" щодо посла РФ, який проігнорував виклик МЗС

Віце-прем'єр-міністр Польщі і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що реакція російського посла на виклик до польського МЗС через ракету "є виявом презирства". На його думку, влада країни "не може цього ігнорувати".
Про це міністр сказав в інтерв’ю Polsat, пише RMF24.
"Ми не вперше маємо справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів. Ми будемо приймати подальші рішення", – сказав він.
За словами польського міністра, через входження російської ракети у повітряний простір Польщі були порушені стандарти щодо дипломатичних відносин.
Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Андреєва.
За словами глави МІноборони Польщі, вони перебувають у постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки.
"Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.
Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями.
Що передувало
- У польському Міністерстві закордонних справ вчора повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.
- Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
- Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
- Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
- Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою.
- Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".