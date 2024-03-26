У Польщі "приймуть рішення" щодо посла РФ, який проігнорував виклик МЗС

Польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

Віце-прем'єр-міністр Польщі і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що реакція російського посла на виклик до польського МЗС через ракету "є виявом презирства". На його думку, влада країни "не може цього ігнорувати".

Про це міністр сказав в інтерв’ю Polsat, пише RMF24.

"Ми не вперше маємо справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів. Ми будемо приймати подальші рішення", – сказав він.

За словами польського міністра, через входження російської ракети у повітряний простір Польщі були порушені стандарти щодо дипломатичних відносин.

Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Андреєва.

За словами глави МІноборони Польщі, вони перебувають у постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки.

"Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями.

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