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Шмигаль обговорив із делегацією Європейського парламенту євроінтеграцію України

Також на порядку денному були питання фінансової підтримки, конфіскації активів РФ та військової допомоги.

Шмигаль обговорив із делегацією Європейського парламенту євроінтеграцію України
Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із делегацією Європейського парламенту підтримку України, зокрема фінансову та військову допомогу, а також конфіскацію російських активів.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Обговорили насичений порядок денний із делегацією Європейського парламенту: фінансова підтримка, євроінтеграція, конфіскація російських активів, оборонна допомога", — написав Прем'єр.

Денис Шмигаль подякував за підтримку відкриття переговорного процесу євроінтеграції України. 

"Ми зі свого боку виконали всі необхідні умови для початку перемовин й очікуємо, що вони будуть відкриті до червня цього року. Цінуємо, серед іншого, попереднє схвалення продовження безмитного ввезення українських товарів до ЄС. Це дуже важливо для економіки нашої держави", — підкреслив Шмигаль. 

Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль

Глава українського уряду висловив вдячність за затвердження програми Ukraine Facility, адже "допомога ЄС є одним із фінансових якорів нашої держави. Розраховуємо на отримання 16 млрд євро цього року".

За словами Шмигаля, питання стабільного джерела фінансування залишається для України надзвичайно важливим. 

"Бачимо великий потенціал у заморожених російських активах, які могли б бути конфісковані й використані на підтримку України", — підкреслив він.

Він також подякував європарламентаріям за особистий внесок і постійну підтримку України.

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