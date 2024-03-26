Шмигаль обговорив із делегацією Європейського парламенту євроінтеграцію України

Також на порядку денному були питання фінансової підтримки, конфіскації активів РФ та військової допомоги.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із делегацією Європейського парламенту підтримку України, зокрема фінансову та військову допомогу, а також конфіскацію російських активів.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Обговорили насичений порядок денний із делегацією Європейського парламенту: фінансова підтримка, євроінтеграція, конфіскація російських активів, оборонна допомога", — написав Прем'єр.

Денис Шмигаль подякував за підтримку відкриття переговорного процесу євроінтеграції України.

"Ми зі свого боку виконали всі необхідні умови для початку перемовин й очікуємо, що вони будуть відкриті до червня цього року. Цінуємо, серед іншого, попереднє схвалення продовження безмитного ввезення українських товарів до ЄС. Це дуже важливо для економіки нашої держави", — підкреслив Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль

Глава українського уряду висловив вдячність за затвердження програми Ukraine Facility, адже "допомога ЄС є одним із фінансових якорів нашої держави. Розраховуємо на отримання 16 млрд євро цього року".

За словами Шмигаля, питання стабільного джерела фінансування залишається для України надзвичайно важливим.

"Бачимо великий потенціал у заморожених російських активах, які могли б бути конфісковані й використані на підтримку України", — підкреслив він.

Він також подякував європарламентаріям за особистий внесок і постійну підтримку України.