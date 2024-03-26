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Україна отримала транш від МВФ на $880 млн

Гроші підуть на закриття пріоритетних бюджетних видатків.

Україна отримала транш від МВФ на $880 млн
Фото: fakty.com.ua

Україна сьогодні отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це третій транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Кошти, що в перерахунку на гривні складають близько 3 432 000 000, допоможуть закрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", – сказав він.

  • Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facilit, EFF) – це чотирирічна програма, за якою Київ отримує підтримку бюджету та проводить економічні та антикорупційні реформи. Ця програма вперше була проведена ще 2015. Потім її поновили в 2023, і це вперше, коли МВФ дав кредит країні в стані війни. 
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