Україна отримала транш від МВФ на $880 млн

Україна сьогодні отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це третій транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Кошти, що в перерахунку на гривні складають близько 3 432 000 000, допоможуть закрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", – сказав він.