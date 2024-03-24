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Керівник Укренерго розповів, коли завершать опалювальний сезон у регіонах, що постраждали від ракет Росії

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії", - сказав Кудрицький.

Керівник Укренерго розповів, коли завершать опалювальний сезон у регіонах, що постраждали від ракет Росії
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, будуть ухвалювати окремо та в залежності від температури навколишнього середовища. 

Про це в етері телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - сказав Кудрицький.

За його словами, вночі 24 березня росіяни активно атакували Дніпропетровщину, де були ушкоджені певні енергетичні об’єкти в Кривому Розі. Відповідно, це місто потрапило до списку регіонів, де наразі потрібно економити електроенергію.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", – сказав Кудрицький.

Також додав, що найважчою є ситуація в Харкові, але у кінці наступного тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 
  • На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції.
  • Група ДТЕК після обстрілів втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
  • Тим часом у Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії.
  • У Кривому Розі вводять екстрені відключення світла, в Одесі - стабілізаційні
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