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Зеленський: За тиждень росіяни випустили по Україні майже 190 ракет різних типів і близько 140 "шахедів"

Також терористи скинули майже 700 керованих авіабомб.

Зеленський: За тиждень росіяни випустили по Україні майже 190 ракет різних типів і близько 140 "шахедів"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

З 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів".

Про це у вечірньому відеозверненні 24 березня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня", - сказав Зеленський.

Він додав, що український повітряний щит "потребує значного посилення", для цього триває робота зі союзниками.

"Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають", - зазначив Зеленський.

  • Уночі 24 березня Сили оборони України знищили 18 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
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