З 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів".

Про це у вечірньому відеозверненні 24 березня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня", - сказав Зеленський.

Він додав, що український повітряний щит "потребує значного посилення", для цього триває робота зі союзниками.

"Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають", - зазначив Зеленський.