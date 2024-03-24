Гендиректор YASNO: Росія била по 2 частинах енергосистеми, ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей

Ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго", зокрема, трансформатори.

Російські обстріли 22 березня були спрямовані на дві частини української енергосистеми, унаслідок чого вона зазнала великих втрат.

Про це розповів в етері телемарафону гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Били по двох частинах енергосистеми. Перша - це генеруюча частина і друга - це розподільча. Якщо почати з генеруючих потужностей, то уразили декілька типів генеруючих потужностей. Велика кількість ТЕЦ була уражена ракетами і дронами... Друга частина - ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго": трансформатори і таке інше", - розповів Коваленко.

За його словами, Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.

Наразі триває підрахунок завданих збитків.

"Скільки треба часу і грошей на відновлення - будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць", - зауважив Коваленко.