Гендиректор YASNO: Росія била по 2 частинах енергосистеми, ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей

Російські обстріли 22 березня були спрямовані на дві частини української енергосистеми, унаслідок чого вона зазнала великих втрат.
Про це розповів в етері телемарафону гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.
"Били по двох частинах енергосистеми. Перша - це генеруюча частина і друга - це розподільча. Якщо почати з генеруючих потужностей, то уразили декілька типів генеруючих потужностей. Велика кількість ТЕЦ була уражена ракетами і дронами... Друга частина - ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго": трансформатори і таке інше", - розповів Коваленко.
За його словами, Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
Наразі триває підрахунок завданих збитків.
"Скільки треба часу і грошей на відновлення - будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць", - зауважив Коваленко.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції.