Мер Харкова: у місті зруйновано ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції

Через російські обстріли у Харкові знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, пише "Економічна правда".
Він уточнив, що точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місті повідомити неможливо.
Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії, опалення відновлено у 60% будинків, а водопостачання є майже у всіх.
У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
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