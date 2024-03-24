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Мер Харкова: у місті зруйновано ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції

У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Мер Харкова: у місті зруйновано ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Через російські обстріли у Харкові знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, пише "Економічна правда".

Він уточнив, що точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місті повідомити неможливо.

Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії, опалення відновлено у 60% будинків, а водопостачання є майже у всіх.

У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

  • Раніше в Укренерго заявили, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по підкотрольних піприємству магістральних підстанціях.
  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня у Харкові ввели погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
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