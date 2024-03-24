Мер Харкова: у місті зруйновано ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Через російські обстріли у Харкові знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, пише "Економічна правда".

Він уточнив, що точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місті повідомити неможливо.

Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії, опалення відновлено у 60% будинків, а водопостачання є майже у всіх.

У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.