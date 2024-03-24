На Рівненщину із Покровська потягом евакуювали понад 50 людей, половина із них – діти

Від початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей із Херсонщини, Донеччини та Сумщини.

На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини, яким вдалося вивезти 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Сьогодні на Рівненщину успішно прибув евакуаційний рейс з Покровська — ним залізничники вивезли до безпечнішого регіону 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю", – зазначив перевізник.

Як зазначили в Укрзалізниці, евакуйованим надавали психолочічну допомогу.

"Дякуємо нашим партнерам UNICEF Ukraine за надання психологічної допомоги, дитячих наборів та розмальовок нашим врятованим, в тому числі найменшим, пасажирам", – йдеться у повідомленні.

За даними перевізника, загалом з початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей з Херсонщини, Донеччини та Сумщини.