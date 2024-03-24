На Рівненщину із Покровська потягом евакуювали понад 50 людей, половина із них – діти

На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини, яким вдалося вивезти 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Сьогодні на Рівненщину успішно прибув евакуаційний рейс з Покровська — ним залізничники вивезли до безпечнішого регіону 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю", – зазначив перевізник.
Як зазначили в Укрзалізниці, евакуйованим надавали психолочічну допомогу.
"Дякуємо нашим партнерам UNICEF Ukraine за надання психологічної допомоги, дитячих наборів та розмальовок нашим врятованим, в тому числі найменшим, пасажирам", – йдеться у повідомленні.
За даними перевізника, загалом з початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей з Херсонщини, Донеччини та Сумщини.
- З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей. Неповнолітніх вивозять разом із законними представниками.
- У Донецькій області продовжується обов’язкова евакуація родин з дітьми з прифронтових населених пунктів. Всіх дітей вже вдалось вивезти з Північного Торецької громади та з Веселого Гаю Курахівської громади. Ще 8 дітей залишаються у Щербинівці і 6 — у Торецьку.