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На Рівненщину із Покровська потягом евакуювали понад 50 людей, половина із них – діти

Від початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей із Херсонщини, Донеччини та Сумщини.

На Рівненщину із Покровська потягом евакуювали понад 50 людей, половина із них – діти
Евакуація людей із Покровська
Фото: Укрзалізниця

На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини, яким вдалося вивезти 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Сьогодні на Рівненщину успішно прибув евакуаційний рейс з Покровська — ним залізничники вивезли до безпечнішого регіону 58 людей, з яких 25 дітей та 6 людей з інвалідністю", – зазначив перевізник.

Як зазначили в Укрзалізниці, евакуйованим надавали психолочічну допомогу.

"Дякуємо нашим партнерам UNICEF Ukraine за надання психологічної допомоги, дитячих наборів та розмальовок нашим врятованим, в тому числі найменшим, пасажирам", – йдеться у повідомленні.

За даними перевізника, загалом з початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей з Херсонщини, Донеччини та Сумщини.

  • З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей. Неповнолітніх вивозять разом із законними представниками. 
  • У Донецькій області продовжується обов’язкова евакуація родин з дітьми з прифронтових населених пунктів. Всіх дітей вже вдалось вивезти з Північного Торецької громади та з Веселого Гаю Курахівської громади. Ще 8 дітей залишаються у Щербинівці і 6 — у Торецьку.
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