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На Київщині уламки російської ракети пошкодили дитячий майданчик

Падіння уламків ворожих ракет зафіксували у трьох районах Київщини.

На Київщині уламки російської ракети пошкодили дитячий майданчик
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії по Україні зафіксовані падіння уламків збитих російських ракет зафіксовано у трьох районах Київської області. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Зранку ворог намагався атакувати область ракетами. Повітряна тривога в регіоні тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякую нашим захисникам. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих від ракетної атаки немає", — написав Кравчено.

В одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. В іншому місці уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Також в одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки.

"Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла", — написав очільник ОВА.

  • У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає.
  • Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.
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