Росія втратила за добу ще 990 солдатів

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 осіб, за останню добу – 990, повідомили у Генштабі ЗСУ.
РФ також позбулася 24 танків (загалом 6876), 28 бойових броньованих машин (загалом 13 158) та 44 артилерійських систем (10855).
Інші втрати:
- РСЗВ − 1018,
- засоби ППО ‒ 723,
- літаки – 347,
- гелікоптери – 325,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47),
- крилаті ракети ‒ 1992,
- кораблі/катери ‒ 26,
- підводні човни – 1,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 14407 (+63),
- спеціальна техніка ‒ 1778 (+10).