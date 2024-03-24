Росія втратила за добу ще 990 солдатів

РФ також позбулася 24 танків, 28 бойових броньованих машин та 44 артилерійських систем.

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 осіб, за останню добу – 990, повідомили у Генштабі ЗСУ.

РФ також позбулася 24 танків (загалом 6876), 28 бойових броньованих машин (загалом 13 158) та 44 артилерійських систем (10855).

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