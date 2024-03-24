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У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження в двох районах

У Шевченківському пошкоджено фасад будинку. 

У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження в двох районах
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram о 7:16.

В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі– на територію паркової зони і на територію житлової забудови. 

"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання", – сказав він.

На місцях працюють оперативні служби.

  • Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.
  • За даними Повітряних сил, атака тривала з 00:14 до 6:11.
  • 22 березня російська армія провела наймасштабнішу за тривалий час атаку на українську енергетику. Докладно про атаки ворога в березні читайте в матеріалі "Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога".
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