У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження в двох районах

У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram о 7:16.
В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі– на територію паркової зони і на територію житлової забудови.
"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання", – сказав він.
На місцях працюють оперативні служби.
- Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.
- За даними Повітряних сил, атака тривала з 00:14 до 6:11.
- 22 березня російська армія провела наймасштабнішу за тривалий час атаку на українську енергетику. Докладно про атаки ворога в березні читайте в матеріалі "Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога".