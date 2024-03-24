У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження в двох районах

У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram о 7:16.

В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі– на територію паркової зони і на територію житлової забудови.

"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання", – сказав він.

На місцях працюють оперативні служби.