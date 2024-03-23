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У Севастополі пролунала серія вибухів

Які саме цілі уражені, наразі невідомо.

У Севастополі пролунала серія вибухів
Фото: Google Maps

Пізно ввечері 23 березня у Севастополі пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне та місцеві пабліки. 

“В окупованому Севастополі було чутно вибухи, розповів Суспільному місцевий житель. За його даними, пролунало близько десяти вибухів. Окупаційний «губернатор» Севастополя Развожаєв заявляє, що в місті працює ППО”, – повідомило Супільне.

Згодом видання повідомило про ще чотири вибухи із посиланням на місцевого жителя. А Развожаєв повідомив, що внаслідок падіння уламків у місті є руйнування.

Місцевий паблік “Крымский ветер” опублікував відео вибухів. Стверджується, що це моменти “прильотів”. 

Вибухи у Криму прокоментував командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим - НАШ! Разом – до перемоги!" – написав Микола Олещук.

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