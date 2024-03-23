Завтра на півночі, півдні та у центрі України дощитиме

Вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

У неділю, 24 березня у західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях падатиме дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території без опадів.

Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненням, дощитиме. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.