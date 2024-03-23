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Зареєструватися на національний мультипредметний тест тепер можна через “Дію”

Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у Дії, а також активувати Дія.Підпис.

Зареєструватися на національний мультипредметний тест тепер можна через “Дію”
Фото: informator.ua

Зареєструватись на національний мультипредметний тест тепер можна за допомогою сервісу Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Український центр оцінювання якості освіти інтегрував "Дію", щоб вступники змогли зареєструватись на національний мультипредметний тест швидше", − зазначив він.

Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у Дії, а також активувати Дія.Підпис.

Під час реєстрації на сайті my.testportal.gov.ua потрібно дати доступ до паспорта через "Дію", і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації. "Абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків", − додав міністр.

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Під час входу у персональний кабінет потрібно використовувати "Дію.Підпис" − паспортні дані та податковий номер знову ж таки не потрібно буде вводити вручну.

  • Вчора Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” стали доступні освітні документи, зокрема, свідоцтво про базову середню освіту; атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту, диплом бакалавра і диплом спеціаліста.
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