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Хакери ГУР атакували сервер органів держвлади та сайт держнагород Росії, — ЗМІ

Заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) та кінцевий сервер fso.gov.ru.

Хакери ГУР атакували сервер органів держвлади та сайт держнагород Росії, — ЗМІ
Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ
Фото: Пресслужба ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували сервер органів державної влади РФ, заблокована робота низки сайтів з доменом gov.ru.

Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах.

За словами джерел атаки тривають і наразі заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) та кінцевий сервер fso.gov.ru.

"Атаки тривають", — додали в спецслужбах.

16 березня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг Російської Федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "президентських виборах".

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